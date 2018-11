POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbrecher verschwand.

Lippe (ots) - In der Nacht zum Dienstag wollte ein Einbrecher in ein Haus an der Schumannstraße einsteigen. Die Tatzeit lässt sich zwischen 00.30 Uhr und 01.00 Uhr eingrenzen. Der Unbekannte hatte sich bereits Zugang verschafft, aber das Haus nicht betreten, weil er gestört wurde. Wem etwas Verdächtiges zur besagten Zeit in der Schumannstraße aufgefallen ist, der wird gebeten sich beim KK 2 in Detmold unter 05231 / 6090 zu melden.

