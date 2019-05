Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pedelecfahrer schwer verletzt

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein 59 Jahre alter Pedelecfahrer hat am Donnerstag (02.05.2019) bei einem Unfall in der Ziegelbrennerstraße schwere Verletzungen erlitten. Rettungskräfte waren vor Ort, kümmerten sich um den Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus. Der 59-Jährige befuhr mit seinem Rad gegen 16.15 Uhr die Ziegelbrennerstraße in Richtung Schmidener Straße. Ein 26-Jähriger, der ihm mit einem Seat entgegenkam und die Absicht hatte, nach links in eine Parkbucht einzufahren, übersah den Zweiradfahrer offenbar. In der Folge kam es zur Kollision und der Pedelecfahrer stieß mit erheblicher Wucht gegen das Auto. Der Sachschaden wird derzeit auf rund 250 Euro beziffert.

