Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - 52-jähriger Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Werlte (ots)

Wie der Polizei in Papenburg erst jetzt bekannt wurde, ist es bereits am 13.August in der Wehmer Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Ein 52-jähriger Motorradfahrer zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Motorradfahrer befuhr gegen 06:15 Uhr die Wehmer Straße und wollte in die Kellerstraße abbiegen. Ein unbekannter PKW missachtete die Vorfahrt des 52-jährigen Mannes aus Werlte. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der Mann sein Motorrad so stark ab, dass er zu Fall kam. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. An seinem Motorrad entstand Sachschaden von rund 300 Euro. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell