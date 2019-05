Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Meinersen hockt im Dunkeln - Unbekannte entwenden Sicherungen von Straßenlaternen - Zeugen gesucht

Meinersen (ots)

In der Zeit vom 23.04.2019 bis 12.05.2019 entfernten Unbekannte die Sicherungen von insgesamt vier Straßenlaternen. Die Laternen stehen im OT Böckelse, in der Straße "Unter den Eichen" und der "Wiedenroder Str." Bislang ist unklar, wer diese Taten begangen hat. Die Polizei bittet daher um Mithilfe. Wer kann Hinweise zu möglichen Tätern machen oder hat verdächtige Beobachtungen in besagtem Zeitraum wahrgenommen? Hinweise bitte an die Polizei in Meinersen unter 05372/97850.

