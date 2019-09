Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach: VW Tiguan beschädigt und geflüchtet Hinweise an die Eberbacher Polizei

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Einen auf dem Parkplatz des Kaufland in der Straße "Neuer Weg Nord" abgestellten VW Tiguan beschädigte am Donnerstagmorgen ein bislang unbekannter Autofahrer, richtete Schaden von rund 2.000 Euro an und entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle.

Nach Angaben des Geschädigten, der zwischen 8 und 8.30 Uhr seinen VW geparkt hatte, stand ein dunkler Geländewagen unmittelbar daneben. Möglicherweise kommt dieses Auto als Verursacherfahrzeug in Betracht. Der Fahrer dürfte ca. 70 - 75 Jahre alt und 180 cm groß gewesen sein. Er hatte zudem graue, lockige Haare. Ein Teilkennzeichen liegt der Polizei vor.

Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam wurden und ggf. Hinweise zu dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Eberbach, Tel.: 06271/92100, in Verbindung zu setzen.

