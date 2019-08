Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Ummer: Beim Abbiegen übersehen - Rollerfahrerin wird schwer verletzt

Viersen-Ummer (ots)

Am Montag, gegen 14.00 Uhr, fuhr eine 45-jährige Rollerfahrerin aus Dülken auf der Gladbacher Straße in Richtung Viersen. Am rechten Fahrbahnrand befand sich ein Lkw, der vermutlich mit Schrittgeschwindigkeit und eingeschalteter Warnblinkanlage unterwegs war. Als die 45-Jährige den Lkw überholte, bog dieser plötzlich nach links in Richtung einer Grundstückseinfahrt ab. Die Rollerfahrerin wich dem Lkw aus und stürzte bei diesem Manöver. Dabei wurde sie verletzt und zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Lkw war ein 77-jähriger Mönchengladbacher. Die Ermittlungen dauern an. /wg (1005)

