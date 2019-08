Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten-Elmpt: Einbruch in Supermarkt - Einbrecher stehlen Zigaretten

Niederkrüchten-Elmpt (ots)

In der Nacht zu Dienstag, gegen 02.00 Uhr, brachen vier unbekannte Täter in einen Supermarkt auf der Adam-Houx-Straße in Niederkrüchten-Elmpt ein. Die Einbrecher hebelten eine Seitentür auf und stahlen aus dem Kassenbereich Zigaretten in noch unbekannter Höhe. Das Diebesquartett flüchtete zu Fuß vermutlich in Richtung Goethestraße. Die Kriminalpolizei fragt: Wer hat zur Tatzeit in Elmpt verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise bitte über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (1004)

