Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Einbrecher erbeuten Zigaretten in Supermarkt

Viersen: (ots)

Zigaretten im Wert von mehrere tausend Euro erbeuteten mindestens vier Einbrecher in einem Supermarkt auf der Lütticher Straße. Die Einbrecher drückten am Montag um 02:30 Uhr mit brachialer Gewalt die Haupteingangs- sowie eine weitere Zwischentür auf. Sie begaben sich zielgerichtet zu den im Kassenbereich gelagerten Tabakwaren und transportierten ihre Beute in großen Kunststoffsäcken ab. Die Männer waren durchweg dunkel gekleidet und maskiert. Sie trugen Handschuhe. Die Kripo bittet um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen rund um den Tatort und die Tatzeit unter der Rufnummer 02162/377-0./ah (1001)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Antje Heymanns

Telefon: 02162/377-1191

Fax: 02162/377-1199

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell