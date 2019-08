Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Motorradfahrerin schwer verletzt

Viersen-Süchteln (ots)

Motorradfahrerin fährt auf PKW auf - verletzt sich dabei schwer

Eine 46jährige Motorradfahrerin aus Grefrath befuhr gegen 13:20 Uhr die Grefrather Straße in Richtung Süchteln. Kurz vor Ortseingang Süchteln, in Höhe der Einmündung Tuppenend übersah sie offensichtlich den vor ihr fahrenden PKW eines 63jährigen Süchtelners, der nach links in die Straße Tuppenend abbiegen wollte. Die Grefratherin verletzte sich beim Aufprall so schwer, dass sie mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste./mikö (999)

