Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Zwei Einbrüche während des Schützenfestes

Niederkrüchten (ots)

Unbekannte Täter nutzten in der Zeit von Freitag, 23.08. auf Samstag, 24.08.2019 das Schützenfest im Bereich Heyen aus, um in zwei freistehenden Einfamilienhäuser an der Brüggener Straße und "Im Ertekamp" einzubrechen. In beiden Fällen lag die Tatzeit zwischen 18.45 Uhr und 01.00 Uhr , in einem Fall wurde ein Fenster eingeschlagen, im anderen Fall aufgehebelt. Die Unbekannten entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen eine unbestimmte Menge Bargeld. Hinweise bitte an die Polizei Viersen unter 02162-377/0.

