POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigungen an mehreren Fahrzeugen - Einbruch - Diebstahl an zwei Hochsitzen - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien - Unfälle

Crailsheim-Roßfeld: Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen wurde in der Martha-McCarthy-Straße die Rückwand einer Garage sowie die Rückseite einer Schule mit Buchstaben und Zahlen sowie einem männlichen Geschlechtsteil beschmiert. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf ca. 1000 Euro belaufen.

Frankenhardt: Lkw streift Pkw

Am Montagmorgen wurde gegen 9 Uhr von einem LKW ein, am Straßenrand geparkter, Pkw Mercedes Benz beim Vorbeifahren gestreift. Der Schaden an dem Pkw wird auf ca. 3000 Euro beziffert.

Gaildorf: Zwei Unfälle beim Ausparken

Auf einem Kundenparkplatz in der Seestraße kollidierte ein 67-jähriger Daimler-Lenker am Montagvormittag gegen 11.30 Uhr beim Ausparken mit dem vorbeifahrenden Pkw eines 66-jährigen BMW-Lenkers, wodurch ein Gesamtschaden von ca. 3000 Euro entstanden ist.

Eine 64-jährige Ford-Lenkerin war am Montagvormittag gegen 10.15 Uhr beim rückwärts Ausparken gegen einen dahinter geparkten VW Golf gefahren, der auf einem Parkplatz in der Kanzleistraße abgestellt war. 1500 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Obersontheim: Diebstahl an zwei Hochsitzen

An zwei Hochsitzen im Jagdbezirk Obersontheim Ost wurden zwischen Montag, 29.07. und Freitag, 09.08.2019 jeweils die beiden Blechdächer aus ca. 1 x 1 m großen Trapezblechen entwendet, die auf einer Unterkonstruktion aus Holz befestigt waren und von dort abgeschraubt wurden. Der Schaden wird auf ca. 100 Euro beziffert.

Obersontheim: Einbruch

Durch ein aufgehebeltes Fenster verschafften sich zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen Unbekannte Zutritt in die Räumlichkeiten einer sozialen Einrichtung in der Gaildorfer Straße. Sie brachen dort in den Büroräumen zwei vorgefundene Tresore auf, aus denen sie das Bargeld entwendeten. Der Sachschaden wird auf ca. 2500 Euro beziffert.

Gaildorf: Sachbeschädigungen an mehreren Fahrzeugen

Zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen wurden im Bereich Gaildorf vier Fahrzeuge beschädigt. An einem in der Friedhofstraße geparkten VW Golf und einem in der Kocherstraße geparkten Opel Astra wurde jeweils die Heckscheibe eingeschlagen und an einem auf dem Parkplatz Schillerpark abgestellten Ford Fiesta wurde die Scheibe der Fahrertüre eingeschlagen. An einem weiteren Ford KA, der im Bereich Friedrichstraße/Kernerstraße abgestellt war, schlug der Täter mehrmals auf die Motorhaube sowie die Windschutzscheibe ein, die dadurch erheblich beschädigt wurden. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen wird auf ca. 2900 Euro beziffert. Hinweise hierzu bitte an den Polizeiposten Gaildorf, Tel. 07971/95090.

