Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Polizeieinsatz nach Suizidandrohung

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

Polizeieinsatz nach Suizidandrohung Mit einem großen Polizei- und Feuerwehreinsatz endete am Samstagmittag die Suizidandrohung eines jungen Mannes in Ortsrandlage von St. Tönis. Der 21-jährige war auf das Dach eines Mehrfamilienhauses geklettert, hatte ein Messer und einen Strick griffbereit und drohte mit einem Sprung vom Dach. Den hinzugezogenen Spezialkräften gelang es, den jungen Mann zur Aufgabe zu überreden. Er blieb unverletzt und wurde in ärztliche Behandlung übergeben.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Leitstelle

Udo Breuer

Telefon: 02162/377-1150

während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1191

Fax: 02162/377-1155

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell