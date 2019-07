Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Getreide auf Fahrbahn verursacht Unfall

Haselünne (ots)

In den Morgenstunden des 26.07.2019 verlor ein Führer eines Trecker-Gespanns oder Sattelschleppers, im Bereich der Meerstraße/ Lähdener Straße an der abknickenden Vorfahrt, Getreide. Dieses landete auf der Fahrbahn. Aufgrund der dadurch entstandenen Fahrbahnverunreinigung kam dort gegen 06:15 Uhr ein Kradfahrer zu Fall und verletzte sich leicht. Zeugen, die Angaben zu dem Verursacher der Verunreinigung machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Haselünne unter 05961/955820 zu melden. / eot

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell