Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Verkehrsunfall beim Abbiegen - zwei Personen verletzt

Nettetal-Lobberich (ots)

Am Montag, gegen 06.30 Uhr, fuhr eine 59-jährige Autofahrerin aus Boisheim von Boisheim in Richtung Lobberich. An der Auffahrt zur Autobahn bog sie nach links ab und übersah dabei einen entgegenkommenden Pkw. Dessen Fahrerin, eine 55 Jahre alte Süchtelnerin, konnte die Kollision nicht mehr verhindern. Die 59-jährige wurde schwer, die 55-jährige Autofahrerin wurde leicht verletzt. Beide wurden zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. /wg (1002)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell