Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fahrraddiebstahl durch Zerlegen der Räder

Hildesheim (ots)

Harsum (al) Am 12.07.19 ist in der Zeit von ca. 15-21 Uhr aus dem Fahrradständer am Bahnhof in Harsum ein schwarz-rotes Mountainbike (MTB) entwendet worden. Um das MTB aus seinem Faltschloss zu befreien, hat der unbekannte Täter den Sattel und das angeschlossene Hinterrad demontiert. Um vermutlich mit dem Fahrrad wegfahren zu können, hat er von einem weiteren im Fahrradständer stehenden MTB das Hinterrad ausgebaut und an dem ersten MTB montiert. Zeugen, denen der Umbau am Bahnhofsfahrradständer aufgefallen ist und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Sarstedt unter 05066-9850 zu melden.

