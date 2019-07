Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl eines lila/rosa farbenen Herrentourenrad

Hildesheim (ots)

Eime (sen) In der Zeit vom 09.07.2019, 19.00 Uhr, bis zum 10.07.2019, 08.30 Uhr, wurde in 31036 Eime, Esbecker Straße, einem Einwohner aus Eime (54 Jahre)sein auffälliges Herrentourenfahrrad entwendet. Das Fahrrad war unter einem Carport abgestellt worden. Das Fahrrad wird wie folgt beschrieben: Herrentourenrad aus den 1980er Jahren in tadellosem Zustand, Marke: Rabeneick, Farbe: lila/rosa, 28er Bereifung, 10er Kettenschaltung, bunte Schutzbleche, grüne Klingel, schwarze Satteltasche, Akkubeleuchtung vorn und hinten. Hinweise zu dem Verbleib des Fahrrades bitte an die Polizein in Gronau (Leine) 05182/909220 bzw Elze: 05068/93030 oder an jede andere Pol.Dienststelle.

