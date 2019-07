Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: LKW-Spiegel beschädigt und unerlaubt vom Unfallort entfernt

Hildesheim (ots)

Sarstedt (sf) Am 11.07.2019 kam es in Zeit von 10:00 Uhr und 16:46 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht im Bereich der Breslauer Straße in Sarstedt. Hierbei wurde ein weißer Transporter, welcher ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgeparkt war am linken Außenspiegel beschädigt. Nach bisherigen Ermittlungen streifte ein unbekannter Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug den Außenspiegel, sodass dieser gänzlich beschädigt wurde. Die Höhe der Beschädigung lässt vermuten, dass es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen LKW handeln könnte. Es entstand Sacheschaden in Höhe von ca. 500,- Euro. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Sarstedt unter 05066-9850 entgegen

