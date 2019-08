Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Autofahrer prallt gegen Baum - schwer verletzt

Kempen (ots)

Nach ersten Ermittlungen könnte Übermüdung die Ursache für einen schweren Verkehrsunfall sein, der am Montagmorgen auf der L 362 passierte. Ein 25 Jahre alter Autofahrer war unterwegs von Kempen in Richtung St. Tönis. In einer Linkskurve geriet er auf die Gegenfahrbahn, der Gegenverkehr musste bremsen. Der 25-Jährige kam von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die L 362 musste zeitweise gesperrt werden. /wg (1003)

