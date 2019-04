Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Brand in Mehrfamilienhaus

Neuss (ots)

Am Samstag, 20.04.2019 gegen 16:50 Uhr erhielten Polizei und Feuerwehr in Neuss Kenntnis über einen Wohnungsbrand auf der Furtherhofstrasse in Neuss. Aus bislang unbekannten Gründen war auf einem Balkon im dritten Obergeschoss ein Brand ausgebrochen. Nachdem der Wohnungsinhaber und ein Ersthelfer leicht verletzt aus der Wohnung gerettet wurden konnte der Brand schnell gelöscht werden. Der Wohnungsinhaber wurde zu weiteren Untersuchungen einem Krankenhaus zugeführt. Es entstand geringer Sachschaden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Während der Löscharbeiten war die Furtherhofstrasse gesperrt, es kam zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen. (Ma.)

