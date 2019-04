Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: 65-jährige Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Rommerskirchen (ots)

Am Samstag, den 20.04.2019, gegen 14:00 Uhr, kam es an der Kreuzung Landstraße / Flurgasse in der Ortslage Butzheim zu einer Kollission zwischen einer 65-jährigen Fahrradfahrerin und einem 30-jährigen Autofahrer. Die 65-jährige Rommerskirchenerin befuhr den Gehweg der Landstraße in entgegengesetzter Richtung und stieß beim Wechsel auf den dortigen Fahrradweg gegen den Pkw des 30-jährigen aus Dormagen, der von der Flurgasse auf die Landstraße einbiegen wollte. Die Radfahrerin kam zu Fall und verletzte sich. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht, wo sie stationär behandelt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. (Teß)

