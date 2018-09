POL-HA: Werkzeuge und Navi aus Pritschenwagen geklaut

Hagen (ots) - Angestellte eines Reinigungsunternehmens hatten über das Wochenende einen Pritschenwagen in der Augustastraße abgestellt. In der Fahrerkabine befanden sich ein mobiles Navigationsgerät und mehrere Werkzeugmaschinen, unter anderem ein Kantenschneider und eine Heckenschere. Als der 29 Jahre alte Mitarbeiter der Firma am Montagmorgen gegen 07.10 Uhr seine Arbeit aufnehmen wollte, war die Beifahrertür des Wagens geöffnet und eine Seitenscheibe eingeschlagen. Aus der Kabine fehlten sowohl das Navi als auch die zuvor aufgeführten Gartengeräte. Zeugen, die weiterführende Angaben im Zusammenhang mit dem Diebstahl und dem Abtransport der Beute gemacht haben, melden sich bitte unter der 986 2066.

