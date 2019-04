Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mann zertrümmert Front eines Polizeiautos vor Wache - Beamte stellen den Randalierer

Neuss (ots)

Was einen 29-Jährigen dazu trieb, am Donnerstagnachmittag (18.4.) mit einer Eisenstange vor der Polizeiwache Neuss aufzutauchen und mehrfach auf einen Streifenwagen (VW-Bully) einzuschlagen, weiß bislang nur der aggressive Neusser selbst. Dass seine Tat jedoch nicht folgenlos bleiben würde, stellte er auch schnell fest, als zwei Beamte und eine Beamtin der betroffenen Wache an der Jülicher Landstraße ihn nach wenigen hundert Metern fußläufiger Verfolgung stellten und in Gewahrsam nahmen. Der Mann, der bereits wenige Tage zuvor durch äußerst aggressives Verhalten polizeilich in Erscheinung getreten war, muss nun mit einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und einer nicht unerheblichen Schadensforderung rechnen.

