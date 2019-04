Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher erbeuteten medizinische Geräte aus Praxis

Kaarst (ots)

Unbekannte verübten am Lindenplatz einen Einbruch in eine Arztpraxis. In der Zeit zwischen Montagabend (15.04.), 19:10 Uhr und Dienstagmorgen (16.04.), 07:15 Uhr, kletterten die Täter auf einen im ersten Obergeschoss liegenden Balkon eines Mehrfamilienhauses. Hier hebelten sie ein Fenster auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Dort hatten sie es auf medizinische Geräte der Praxis abgesehen. Ersten Erkenntnissen zufolge transportierten sie die Gerätschaften in den Abfallbehältern der Praxis.

Die Kriminalpolizei in Kaarst hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Umfeld der Praxis gemacht haben, sich unter Telefon 02131 3000 zu melden.

