Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Gartenlauben aufgebrochen - Zeugen gesucht

Neuss (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag (16.04.), 17:00 Uhr und Mittwoch (17.04.), 10:00 Uhr, brachen Unbekannte mehrere Gartenlauben einer Kleingartensiedlung, an der Straße "Am Stadtwald" auf. Bislang liegen der Polizei drei Anzeigen von Geschädigten vor. Die Täter durchtrennten die Zäune, um an die Objekte zu gelangen und hebelten mit massiver Gewalt deren Türen auf. Die Einbrecher hatten es offenbar auf die Stromaggregate der Lauben abgesehen. Aufgrund der Schwere der Geräte müssen die Täter ein geeignetes Fahrzeug zum Abtransport benutzt haben.

Die Kriminalpolizei in Neuss hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, die Polizei unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu informieren.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell