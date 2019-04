Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mofadiebstahl - Polizei fahndet nach schwarzem Piaggio Mofa mit Fahrerkabine

Grevenbroich (ots)

Am Dienstag (16.04.), in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 19:00 Uhr, entwendeten Unbekannte vom Park & Ride Parkplatz an der Landstraße 361, Ortslage Kapellen, ein schwarzes Mofa mit Fahrerkabine des Herstellers Piaggio, Typ Ape. Das Fahrzeug hatte das amtlichen Versicherungskennzeichen 995RNV. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

