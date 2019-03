Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Ziegelhausen

Alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Heidelberg (ots)

Vermutlich weil sie eingeschlafen ist verlor am Donnerstagabend gegen 23.15 Uhr eine 49-jährige VW-Fahrerin in der Peterstaler Straße die Kontrolle über ihr Fahrzeug, stieß gegen zwei geparkte PKW, überschlug sich und kam schließlich mitten auf der Fahrbahn auf dem Dach zum Liegen. Die 49-jährige konnte sich mit leichten Verletzungen selbstständig aus ihrem Fahrzeug befreien und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Höhe des Sachschadens wird auf ca. 15.000,- Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme war die Peterstaler Straße für ca. 45 Minuten voll gesperrt.

