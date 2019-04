Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Schule - Polizei sucht Zeugen

Neuss (ots)

In der Zeit zwischen Dienstagabend (16.04.), 20:40 Uhr und Mittwochmorgen (17.04.), 07:00 Uhr, suchten Einbrecher das Schulgebäude am Weißenberger Weg im Neusser Norden auf. Die Unbekannten hebelten eine Tür auf. Von dort gelangten sie in weitere Räume, darunter auch das Sekretariat. Die Beute der Einbrecher war ein kleiner Tresor. Spaziergänger haben den Safe mittlerweile, am Mittwochmorgen (17.04.), in einem an die Schule angrenzenden Schrebergarten aufgefunden und die Polizei informiert. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

