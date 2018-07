POL-HK: SOL:Täter nach Überfall auf Tankstelle festgenommen; BISP: Portmonee entwendet; Norddrebber:Geldkassetten in Verkaufsständen aufgebrochen; WAL:Lack zerkratzt; pp.

Heidekreis (ots) - 03.07./ Täter nach Überfall auf Tankstelle festgenommen

Soltau: Am Dienstagabend betritt ein maskierter Täter gegen 21:30 Uhr eine Tankstelle in der Lüneburger Straße. Hier bedroht er die 46-jährige Angestellte mit einer Schusswaffe und fordert die Herausgabe des Kasseninhalts. Als es dem Täter nicht schnell genug geht, schlägt er mit der Waffe gegen die Kassenschublade und trifft dabei den Handrücken der Angestellten. Letztlich greift er selbst in die Kasse und flüchtet mit dem geringen Geldbetrag zu Fuß in das angrenzende Wohngebiet. Das Opfer wird nur leicht verletzt.

Polizeibeamten fällt kurz nach der Tatbegehung eine 3-köpfige Personengruppe auf, die sofort die Flucht ergreift, als sie den Streifenwagen sieht. Nach sofortiger Verfolgung - zur Fahndung ist auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt - wird ein 17-jähriger Schüler aus Neuenkirchen festgenommen und ins Polizeigewahrsam verbracht. Es erhärtet sich der Verdacht, dass der Festgenommene an dem Raub beteiligt war. Der Jugendliche wird am Folgetag aus dem Polizeigewahrsam nach Hause entlassen.

Die weiteren polizeilichen Ermittlungen weisen auf einen 15-jährigen Soltauer als Haupttäter hin, der sich zunächst auf der Flucht befindet. Gegen ihn wird am Mittwoch ein Haftbefehl beim Amtsgericht Soltau erwirkt. Am Folgetag wird der 15-Jährige um 14:00 Uhr durch Soltauer Polizeibeamte in Soltau festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt. Der Jugendliche lässt sich nicht zum Tatvorwurf ein. Er wurde in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Der tatverdächtige 15-Jährige kommt auch für den Raubüberfall am 23.06.2018 auf die gleiche Tankstelle als Täter in Betracht. Die Ermittlungen dauern noch an.

05.07./ Portmonee entwendet

Bispingen: Zu einem Diebstahl kam es am Donnerstag um 16:00 Uhr auf dem Parkplatz der Raststätte an der Autobahn 7. Während die 37-jährige Fahrzeugführerin ihre Kinder im Fond ihres Pkw mit dänischen Kennzeichen anschnallte, nutzte ein unbekannter Täter die Gelegenheit und ergriff durch die weit geöffnete Beifahrertür die im Fußraum liegende Handtasche. Der Schaden liegt bei 800 Euro.

04.07/Geldkassetten in Verkaufsständen aufgebrochen

Norddrebber: Im Zeitraum vom 30.06. bis 04.07.2018 hebelten unbekannte Täter die Geldkassetten in den SB- Heidelbeerverkaufsstanden eines Betreibers in der Hauptstraße in Norddrebber, in der Niedernstöckener Straße in Niedernstöcken und in der Rodewalder Straße in Nienhagen auf. Sie entwendeten die jeweiligen Einnahmen und flüchteten unerkannt. In den einzelnen Verkaufsständen wurden die Täter teilweise wiederholt tätig, nachdem die Geldkassetten erneuert worden waren. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 800 Euro. Am 04.07.2018 bemerkten Zeugen einen silberfarbenen BMW, älteres Modell mit deutscher Zulassung, vor dem Verkaufsstand in Norddrebber. Der Fahrer wartete bei laufendem Motor im Fahrzeug, während der Beifahrer in den Verkaufsstand ging. Zeugenhinweise werden an die Polizeistation Schwarmstedt, Tel.: 05071/511490, erbeten.

05.07./ Lack zerkratzt

Walsrode: In der Nacht zu Donnerstag zerkratzten Unbekannte den Lack eines in der Dr.-Schomerus-Straße geparkten schwarzen Pkw Mercedes. Es entstand ein Schaden in Höhe von 1500 Euro. Täterhinweise bitte an das Polizeikommissariat Walsrode, Tel.: 05161/984480.

27.06./ Wettkampfhindernisse mutwillig zerstört

Schwarmstedt: In der Straße Am Beu zerstörten unbekannte Täter mutwillig die der Jugendfeuerwehr zu Übungszwecken zur Verfügung gestellten Wettkampfhindernisse. Die Tat dürfte sich im Zeitraum vom 22.05. bis 27.06.2018 ereignet haben. Es entstand ein Schaden von 450 Euro. Die Polizeistation Schwarmstedt bittet um Zeugenhinweise unter Tel.: 05071/511490.

04.07./Pkw angefahren und geflüchtet

Schneverdingen: Am Mittwoch fuhr ein unbekanntes Fahrzeug einen um 17:30 Uhr auf dem Parkplatz in der Marktstraße abgestellten blauen Skoda Fabia an. Der Fahrer oder die Fahrerin entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Schneverdingen, Tel.: 05193/986850.

