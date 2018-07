POL-HK: Düshorn:Tödlich Verletzter bei Wohnhausbrand; Walsrode: Einschleichdieb; Walsrode: Portemonnaie gestohlen; Bispingen: Werkzeug aus Pkw entwendet; Wietzendorf:Teile von Ackerschlepper demontiert; etc.

Heidekreis (ots) - Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 05.07.2018 Nr. 1

04.07. /Tödlich Verletzter bei Wohnhausbrand

Duishorn : Aus noch ungeklärter Ursache brach vermutlich in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Fallingbosteler Straße in Düshorn am späten Mittwochnachmittag ein Feuer aus.

Durch das Feuer wurde ein 81-jährige Bewohner schwer verletzt und erlag im Laufe der Nacht seinen Verletzungen. Seine 74-jährige Ehefrau und eine 51 jährige Mitbewohnerin wurden ebenfalls leicht verletzt.

Die 51-jährige konnte aufgrund der Rauchentwicklung das Haus nicht mehr selbstständig verlassen und wurde von Feuerwehrkräften aus dem 2.OG geborgen. Ein Sachschaden kann zur Zeit noch nicht beziffert werden.

Der Zenrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Heidekreis hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

03./04.07./ Einschleichdieb

Walsrode: Am Mittwochmorgen, um 05:30 Uhr, schlich sich ein 23 Jahre alter Mann durch die unverschlossene Tür ins Erdgeschoss eines Zweifamilienhauses in der Bahnhofstraße. Hier entwendete er Lebensmittel und Schmuck im Gesamtwert von 170 Euro. Der Mann war bereits einige Stunden vorher auf einem Grundstück im Flötenkamp aufgefallen, wo er Mineralwasser getrunken und entwendet hatte. Dabei war er gesehen worden. Auf Grund weiterer Ermittlungen konnten seine Personalien festgestellt werden. Die übereinstimmende Personenbeschreibung führte auch zur Aufklärung des Einschleichdiebstahls.

04.07./ Portemonnaie gestohlen

Walsrode: Während des Einkaufs einer 65-Jährigen in einem Discounter an der Quintusstraße gelang es unbekannten Tätern unbemerkt das Portemonnaie der Kundin aus deren Handtasche an sich zu nehmen. Der Gesamtschaden liegt bei 100 Euro. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Walsrode, Tel.: 05161/984480.

04.07./ Werkzeug aus Pkw entwendet

Bispingen: Aus einem silberfarbenen Volvo-Kombi , der unverschlossen in Volkwardingen abgestellt war, entwendeten unbekannte Täter zwischen 01:30 und 06:00 Uhr eine Werkzeugkiste mit Inhalt und einen Akkuschrauber. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

02.07. / Teile von Ackerschlepper demontiert

Wietzendorf: Unbekannte gelangten in der Zeit von Freitag bis Montag an den auf dem landwirtschaftlichen Anwesen in Bockel abgestellten Ackerschlepper und bauten den hydraulischen Oberlenker sowie ein Zugmaul ab. Mit dem Diebesgut im Gesamtwert von 1800 Euro entfernten sie sich unerkannt vom Tatort. Hinweise an die Polizeistation Wietzendorf, Tel.: 05196/607.

04.07. /Einbruch in Firmengebäude Munster: In der Nacht zu Mittwoch drangen unbekannte Täter im Zeitraum von 01:00 bis 03:30 Uhr gewaltsam in den Bürotrakt und mehrere Werkzeughallen eines Betriebsgeländes in der Straße Am Bauhof ein. Durch die Tat erlangten sie verschiedene Werkzeuge, u.a. Kettensägen, Freischneider etc., die sie vermutlich mit einem Kleintransporter abtransportiert haben dürften. Der Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Munster, Tel.: 05192/9600.

04.07./ Einbruch in Einfamilienhaus

Walsrode: Die Abwesenheit der Hauseigentümer nutzten unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch, um in das Haus an der Albert-Einstein-Straße einzusteigen. Hier durchsuchten sie alle Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Es steht noch nicht fest, ob etwas entwendet wurde. Hinweise bitte an die Polizei Walsrode, Tel.: 05161/984480.

04.07./ Waldfläche in Brand

Böhme: Aus bisher unbekannter Ursache kam es in der Zeit zwischen 18:45 und 20:00 Uhr an der Landesstraße 159 zu einem Feuer, dem ca. 200 qm Wald zum Opfer fielen. Das Feuer konnte durch die Feuerwehren Hodenhagen, Ahlden, Rethem/A. und Krelingen gelöscht werden. In diesem Zusammenhang weisen Polizei und Feuerwehr wiederholt darauf hin, dass auf Grund der lang anhaltenden Trockenperiode erhöhte Brandgefahr besteht.

04.07./ Radfahrer übersehen

Soltau: Beim Abbiegen mit seinem PKW von der Lüneburger Straße in die Martin-Luther-Str. übersah ein 31-jähriger Visselhöveder einen vorfahrtberechtigten, entgegenkommenden 69-jährigen Radfahrer. Bei der Kollision fiel der Radler über die Motorhaube und schlug mit dem behelmten Kopf an die Windschutzscheibe, eher er dann auf der Fahrbahn zum Liegen kam. Der Radfahrer wurde, vermutlich dank des getragenen Fahrradhelmes, welcher Bruchspuren aufzeigte, nur leicht verletzt dem Krankenhaus zugeführt. Am Fahrrad und PKW entstand leichter Sachschaden.

04.07./ Vorfahrt missachtet Bomlitz:Eine 42-jährige Bomlitzerin war mit dem Fahrrad und ihrem Kind auf der Bahnhofstraße unterwegs. Durch eine Vorfahrtsmissachtung eines 25 -jährigen PKW Fahrer welcher aus dem Käthe-Kollwitz-Weg kam es zum Unfall bei dem sich die Radlerin leicht verletzte.

04.07./ Geflüchtet

Bomlitz: Am Mittwoch wurde ein in der Freudenthalstraße geparkter schwarzer Audi A4 von einem unbekannten Fahrzeug angefahren und an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Zeugenhinweise an die Polizeistation Bomlitz unter 05161/47545.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell