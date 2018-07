POL-HK: Munster: Taten aufgeklärt-Täterduo in Munster aktiv

Heidekreis (ots) - Munster: Bereits Anfang Mai kam es in Munster durch einen 20- und 21-jährige Walsroder zu mehreren Straftaten, welche nun aufgeklärt und die Ermittlungen abgeschlossen sind. Die Heranwachsenden hielten sich zur Mittagszeit in Munster, Am Hanloh, an der sogenannten Zick-Zack-Brücke auf wo sie auf die Opfer, ein Rentnerehepaar, trafen. Der 21-jährige entblößte sein Genital vor dem Paar, während der 20-jährige den 76 -jährigen Munsteraner umstieß. Der Rentner verletzte sich durch den Sturz leicht. Die Täter konnte durch Polizeibeamte in Munster festgestellt werden. Nach Aufnahme der Personalien wurden sie wieder entlassen. Beide entfernten sich von der Dienststelle, entwendeten aber gleich darauf in unmittelbarer Nähe zwei Fahrräder. Diese ließen sie an anderer Stelle stehen und entwendeten zwei neuere Fahrräder. Hierbei wurden sie durch Zeugen beobachtet. Mit den Fahrrädern fuhren sie an der B 71 in Richtung Soltau. In einer Gaststätte bei Alvern kehrten sie zwischenzeitlich ein, verzehrten dort Speisen und Getränke und entfernten sich aus der Gaststätte ohne den Betrag zu entrichten. Auf dem Weg weiter nach Soltau begegnete ihnen der Eigentümer der entwendeten Fahrräder, welche durch den 20-jährigen durch Zeigen des Mittelfingers beleidigt wurde. Beide Heranwachsende konnte schließlich durch Zeugenhinweise und Fahndungsmaßnahmen der Polizei in einer Wohnung in Soltau dingfest gemacht werden. Sie verbrachten die darauffolgende Nacht im Polizeigewahrsam. Beide Heranwachsenden, die der Polizei auch nicht unbekannt sind, müssen sich wegen ihrer Taten nun strafrechtlich verantworten.

