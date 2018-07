POL-HK: Hodenhagen: Im Rathaus randaliert; Rethem/A.: Eingebrochen; Hodenhagen: Zusammenstoß mit Rettungswagen; Schneverdingen: PKW beschädigt; Benefeld: Scheiben beschädigt.

Heidekreis (ots) - Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 04.07.2018 Nr. 2

03.07./ Im Rathaus randaliert

Hodenhagen: Am gestrigen Vormittag erschien ein 27-jähriger Hodenhagener im Rathaus der Samtgemeinde Ahlden und wollte die Auszahlung seiner Sozialhilfe erwirken. Das es aufgrund einer Überprüfung nicht zu der erwünschten Auszahlung kam verärgerte ihn so sehr, dass beleidigend wurde, mit einem Stuhl nach den Angestellten warf und zwei von ihnen verletzte. Vor Eintreffen Polizei hatte sich der Randalierer dann bereits entfernt.

02.07./ Eingebrochen

Rethem/A.: Nachdem es misslang die Terrassentür aufzuhebeln schlugen Unbekannte die Scheibe der Terrassentür ein und gelangten so in der Nacht in ein Wohnhaus am Allerring in Rethem. Im Haus wurden die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Ob die Täter fündig wurden steht nicht fest. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

03.07. / Zusammenstoß mit Rettungswagen

Hodenhagen: Ein Unfall mit einem im Einsatz befindlichen Rettungswagen ereignete sich am gestrigen Vormitttag in Hodenhagen auf der Bahnhofstr..Ein 23-jähriger Munsteraner wollte mit seinem Fahrzeug von der Bahnhofstraße nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Hierbei bemerkte er den in gleicher Richtung mit Sonderrechten fahrenden und sich im Überholvorgang befindlichen Rettungswagen nicht. Es kam zu Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der PKW des Munsteraners wurde herumgeschleudert und prallte noch gegen zwei ordnungsgemäß geparkte Fahrzeuge. Hierdurch erlitt er, ebenso wie die 30-jährige Fahrerin des Rettungswagen leichte Verletzungen. Der im Rettungswagen befindliche Patient und ein weiterer Rettungssanitäter blieben unverletzt.

03.07. / PKW beschädigt Schneverdingen: Unbekannte beschädigten einen in Schneverdingen in der Straße Am Vogelsang abgestellten Ford. Das Fahrzeug wurde an der linken Seite an beiden Fahrzeugtüren durch zerkratzen des Lackes beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf 1000 Euro. Hinweise an die Polizei Schneverdingen unter 05193/986850

02.07. / Scheiben beschädigt Benefeld: Im Zeitraum von Samstag bis Montag beschädigten Unbekannt mehrere Glaselemente von drei Fenstern s an der Waldorfschule in Benefeld durch Steinwurf. Der Schaden beträgt 500 Euro.

