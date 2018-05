Bad Hersfeld (ots) - BAD HERSFELD - Die Ursache für den Brand in einem Geräteschuppen im Bad Hersfelder Stadtteil Heenes am Wochenende dürfte entgegen unserer Erstmeldung von Sonntagmorgen nicht in einem unsachgemäß abgestellten Grill mit Glutresten zu suchen sein. Nach den Untersuchungen eines Brandursachenermittlers der Bad Hersfelder Kriminalpolizei dürfte vielmehr ein batteriebetriebenes Elektrogerät den Brand ausgelöst haben. Mit hoher Wahrscheinlichkeit war es in dem Akku des Geräts zu einem Kurzschluss gekommen. Dadurch hat sich darauf abgelegtes Verpackungsmaterial entzündet. Bei dem Brand am Samstagmorgen (28.04.), gegen 10:35 Uhr, war Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro entstanden.

