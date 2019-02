Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Hofgeismar (Lkr. Kassel): 81-Jähriger nach Unfall in "Hümmer Dickte" in Krankenhaus verstorben

Kassel (ots)

Am Freitag, dem 15. Februar 2019, ereignete sich in der Straße "Dickte" nahe des Hofgeismarer Ortsteils Hümme im Landkreis Kassel ein Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Einer der beiden Fahrer, ein 81-Jähriger aus Hümme, war bei dem Unfall verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden. Lebensgefahr war zunächst nicht angenommen worden. Sein Gesundheitszustand hatte sich anschließend jedoch verschlechtert. Wie der Polizei nun durch die behandelnden Ärzte des Kasseler Krankenhauses mitgeteilt wurde, ist der 81-Jährige, offenbar infolge seiner Verletzungen, am gestrigen Mittwoch verstorben. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und werden bei der Polizeistation Hofgeismar geführt. Der Leichnam des Verstorbenen sowie die beiden Fahrzeuge wurden durch die Polizei für die weiteren Ermittlungen beschlagnahmt.

Wie die den Unfall am 15. Februar aufnehmende Streife berichtet, war es gegen 15:30 Uhr zu dem Zusammenstoß gekommen. Der 81-Jährige war mit einem Kleinwagen auf der Straße "Dickte" von der Bundesstraße 83 kommend in Richtung der Hausnummer 5 unterwegs. Eine 28 Jahre alte Frau aus Liebenau kam ihm dort auf der schmalen Fahrbahn mit einem Sprinter entgegen. Aus noch ungeklärter Ursache waren beide Fahrzeuge im Begegnungsverkehr seitlich versetzt zusammengestoßen. Der Kleinwagen war dadurch nach hinten abgewiesen worden und mit dem Fahrzeugheck gegen einen am Fahrbahnrand stehenden Baum gestoßen. An dem Auto war ein Schaden im vorderen linken Bereich sowie ein Heckschaden in Höhe von insgesamt etwa 5.000 Euro entstanden. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Den Schaden im vorderen linken Bereich des Sprinters beziffern die Beamten auf etwa 2.000 Euro. Dieses Fahrzeug war anschließend noch fahrbereit.

