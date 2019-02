Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel: Unbekannter bricht über Balkon in Reihenhaus in Zeppelinstraße ein: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Ein bislang unbekannter Täter ist in der Zeit zwischen Montagmittag und Dienstagmittag über den Balkon in ein Reihenhaus in der Zeppelinstraße im Kasseler Stadtteil Wolfsanger eingebrochen. Dabei erbeutete der Täter nach ersten Erkenntnissen offenbar Schmuck und flüchtete anschließend ohne Beute in unbekannte Richtung. Die Ermittler des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo sind nun auf der Suche nach Zeugen, die im Tatzeitraum möglicherweise verdächtige Personen in diesem Bereich beobachtet haben und Hinweise auf den Einbrecher geben können.

Wie die am gestrigen Dienstagnachmittag zur Anzeigenaufnahme am Tatort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, ist die genaue Tatzeit des Einbruchs momentan noch nicht bekannt. Recht verlässlich nachvollziehen lässt sich hingegen die Vorgehensweise des Einbrechers. Er hatte zunächst vergeblich versucht, über die Terrassentür in das Reihenendhaus einzubrechen. Als dieses Vorhaben scheiterte, kletterte der Täter offenbar über ein Sichtschutzgitter auf den Balkon und brach dort mit seinem Werkzeug die Balkontür auf. Anschließend suchte er in mehreren Zimmern des Hauses nach Wertsachen. Wohin der Unbekannte nach der Tat flüchtete, ist unklar.

Zeugen, die zwischen Montagmittag und Dienstagmittag rund um die Zeppelinstraße im Stadtteil Wolfsanger Verdächtiges beobachtet haben und den Ermittlern des K 21/22 Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1021

