Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel: Brand in Gebäude an Hoffmann-von-Fallersleben-Straße: Kasseler Kripo hat Ermittlungen aufgenommen

Kassel (ots)

Am gestrigen Dienstagmorgen, gegen 9:15 Uhr, kam es zum Brand in einem Gebäude an der Hoffmann-von-Fallersleben-Straße in Kassel. Im Holzlager des dortigen Berufsbildungswerks war aus zunächst unbekannter Ursache ein kleineres Feuer ausgebrochen. Nur durch das schnelle Einschreiten der Kasseler Feuerwehr konnte ein Ausbreiten des Brandes verhindert werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Der durch den Brand entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 5.000 Euro. Die für Brände zuständigen Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo haben unmittelbar nach Abschluss der Löscharbeiten vor Ort die Ermittlungen zur Ursache des Feuers aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen ist nicht ausgeschlossen, dass das Feuer vorsätzlich entfacht worden war. Die Ermittlungen dauern an.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1021

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell