Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel: Folgemeldung zur aus der Fulda geborgenen Toten: Frau ist identifiziert; nach Obduktion keine Hinweise auf Fremdverschulden

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere gestern, um 17:38 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4202873 veröffentlichte Pressemitteilung zu der in der Fulda entdeckten Wasserleiche.)

Nachdem am Sonntagnachmittag in der Fulda bei Kassel-Wolfsanger eine Wasserleiche gefunden worden war, konnte die Identität der Toten bei der Obduktion geklärt werden. Es handelt sich um eine 47 Jahre alte Frau aus Kassel, die zuletzt im Stadtteil Wesertor wohnte. Die am heutigen Dienstagmittag durchgeführte Obduktion brachte zudem keinerlei Hinweise auf ein Fremdverschulden. Es bleibt derzeit offen, ob ein Unfall oder eine andere Ursache zugrunde liegt. Dies ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen durch die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1021

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell