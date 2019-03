Polizei Wolfsburg

POL-WOB: PKW aufgebrochen - Navi entwendet

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Westhagen, Halberstädter Straße 11.03.2019, 15.45 Uhr - 12.03.2019, 08.00 Uhr

Zu einem PKW-Aufbruch kam es in der Nacht zu Dienstag im Ortsteil Westhagen. Die 36 Jahre alte Besitzerin eines VW UP hatte ihren Kleinwagen am Montagnachmittag, um 15.45 Uhr, in der Halberstädter Straße geparkt und dort verschlossen abgestellt. Als sie ihr Fahrzeug am nächsten Morgen, gegen 08.00 Uhr, wieder benutzen wollte, bemerkte sie das Fehlen des Navigationsgeräts. Daraufhin verständigte sie die Polizei, die die Ermittlungen aufnahm. Unklar ist zunächst, wie die Täter in das Fahrzeug gelangten. Spuren eines gewaltsamen Eindringens waren nicht vorhanden. Die Höhe des Sachschadens liegt bei 500 Euro. Die Polizei bittet Anwohner, die verdächtige Personen in der Nähe des Tatorts gesehen haben, sich bei der Dienststelle in der Heßlinger Straße unter der Rufnummer 05361-46460 zu melden.

