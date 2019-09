Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch: Fußgängerin stürzt und klagt über Schmerzen

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Beim rückwärtigen Ausparken aus einem Parkplatz in der Ringstraße erfasste am Mittwochmorgen kurz nach 10 Uhr eine Fiat Panda-Fahrerin eine auf dem Gehweg befindliche 79-jährige Passantin, die sich bei dem Sturz schwere Verletzungen zuzog. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde die aus Wiesloch stammende Frau in ein Heidelberger Krankenhaus eingeliefert. Die Autofahrerin sieht einer Anzeige entgegen. An ihrem Auto entstand kein Schaden.

