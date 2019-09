Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Hochstätt: brennende Müllcontainer verursachen hohen Sachschaden, Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Wegen brennender Müllcontainer im Mannheimer Stadtteil Hochstätt verständigte in der Nacht zum Mittwoch ein Anwohner die Rettungskräfte.

Gegen 00:30 Uhr vernahm der Mann, der in der Straße "Auf dem Kegel" wohnt, zunächst Stimmen vor seiner Wohnanschrift. Etwa 5 Minuten später bemerkte er dann im Hof hellen Schein und stellte mehrere brennende Müllbehälter fest. Umgehend rief er die Feuerwehr. Diese hatte den Brand zwar schnell unter Kontrolle, jedoch wurden durch das Feuer nicht nur vier Müllcontainer beschädigt, auch ein in der Nähe abgestellter Pkw sowie eine Hausfassade wurden in Mitleidenschaft gezogen, sodass der Sachschaden nach ersten Schätzungen mit rund 50.000 Euro zu Buche schlägt.

Verletzte waren nicht zu beklagen. Das Dezernat für Kapitaldelikte des Kriminalkommissariats Mannheim hat die Ermittlungsarbeit zur genauen Brandursache übernommen.

Personen, die zur fraglichen Zeit im Bereich Auf dem Kegel ebenfalls verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden gebeten, die Kriminalpolizei unter 0621/174-4444 anzurufen.

