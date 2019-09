Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unfall zwischen Straßenbahn und Auto, eine Person eingeklemmt; Pressemitteilung Nr.1

Heidelberg (ots)

Kurz vor 8 Uhr kam es am Donnerstagmorgen in der Bergheimer Straße, Höhe "Altes Hallenbad" zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem Auto. Dabei wurde der Autofahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt.

Weitere Einzelheiten zum Unfallhergang, der Schwere der Verletzungen des eingeklemmten Autofahrers sowie des Sachschadens sind noch nicht bekannt.

Der Linienverkehr in der Bergheimer Straße ist derzeit blockiert.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Norbert Schätzle

Telefon: 0621 174-1102

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell