Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bergheim: Zusammenstoß zwischen Straßenbahn und Auto, Pressemitteilung Nr. 2

Heidelberg (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am Donnerstagmorgen kurz vor 08:00 Uhr in Höhe des "Alten Hallenbades" in der Bergheimer Straße zum Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Straßenbahn der rnv.

Mittlerweile ist der Unfall aufgenommen und die Bergheimer Straße wieder frei befahrbar. Beim derzeitigen Stand der Ermittlungen entstand lediglich geringer Sachschaden. Der beteiligte Autofahrer wurde lediglich leicht verletzt. Er soll den Vorrang des Schienenfahrzeugs nicht beachtet haben, worauf es zum Unfall kam.

Das Verkehrskommissariat Heidelberg hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen.

