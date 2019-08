Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Aggressive Frau schlägt, tritt und spuckt

Bocholt (ots)

Am frühen Mittwochabend meldeten Zeugen einen mutmaßlichen Streit in einer Wohnung im Bocholter Norden. Die hinzugerufenen Polizeibeamten trafen auf eine sehr aggressive Frau, die im weiteren Verlauf um sich trat, um sich spuckte und versuchte, eine Polizistin mittels eines Kopfstoßes zu verletzen. Die Frau wurde in Gewahrsam genommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Zudem wurde das Ordnungsamt zwecks Prüfung einer Einweisung in eine psychiatrische Einrichtung hinzugezogen.

