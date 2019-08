Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrecher scheitern

Bocholt (ots)

In der Nacht zum Mittwoch versuchten bisher unbekannte Täter gewaltsam in einen Friseursalon am Westend einzudringen. Die Seitentür hielt den Hebelversuchen stand und die Täter ließen von ihrem Vorhaben ab.

Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (Telefon 02871 / 299-0).

