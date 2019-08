Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Motorradfahrer leicht verletzt

Ahaus (ots)

Mit einem Viehanhänger setzte am Mittwochmittag ein 23-jähriger Autofahrer aus Vreden rückwärts und übersah dabei einen hinter ihm stehenden 56-jährigen Motorradfahrer aus Vreden. Dieser stürzte und verletzte sich leicht. Der 23-Jährige hatte gegen 12.35 Uhr die von-Braun-Straße befahren und an der Kreuzung Schumacherring/von-Braun-Straße gestoppt. Er wollte nach eigenen Angaben einem bevorrechtigten Radfahrer Platz machen und setzte zurück. Es entstand ein Sachschaden in einer Höhe von etwa 2.200 Euro.

