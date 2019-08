Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Unfallflucht auf Parkplatz

Velen (ots)

Am Dienstagnachmittag beschädigte gegen 17:30 Uhr eine blonde Autofahrerin auf einem Parkplatz an der Coesfelder Straße einen schwarzen Hyundai und richtete einen Schaden in Höhe von 1.000 Euro an. Die Verursacherin entfernt sich, ohne ihren Pflichten nachgekommen zu sein. Eine Zeugin hatte den Zusammenstoß bemerkt und die Polizei verständigt.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei eine weitere Zeugin, eine bisher namentlich nicht bekannte Autofahrerin, die den Vorfall ebenfalls beobachtet haben soll. Die Polizei bittet diese Zeugin und weitere Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Borken (Telefon 02861 / 900-0) zu melden.

