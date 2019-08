Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Verstoß gegen das Waffengesetz

Vreden (ots)

Am Dienstagmittag kontrollierten Polizeibeamte einen Autofahrer in Vreden. Dabei bemerkten sie in dessen Fahrertür eine Taschenlampe mit integrierter Elektroimpulsfunktion (Elektroschocker). Die Beamten stellten das nach dem Waffengesetz verbotene Gerät sicher und fertigten eine Strafanzeige.

