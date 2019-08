Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unbekannte verwüsten Garten

Bocholt (ots)

Ein Bild der Verwüstung bot sich einem Anwohner der Fennekerstraße nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub. Unbekannte hatten in der Zeit von Samstag bis Mittwoch den Gartenzaun beschädigt und diverse Terrassenmöbel zerstört und im Garten hinterlassen. Es entstand ein Sachschaden in einer Höhe von etwa 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (Telefon 02871 / 299-0).

