Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Aggressiver Ladendieb

Hamm-Mitte (ots)

Renitent verhielt sich ein 24-jähriger Ladendieb am Samstag, 16. März in einem Supermarkt am Ökonomierat-Peitzmeier-Platz: als er von zwei Mitarbeitern angesprochen wurde, stieß er einen 29-jährigen Angestellten gegen ein Regal und versuchte zu fliehen. Gemeinsam konnte sie den Mann jedoch bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Zuvor hatte der Angestellte beobachtet, wie der Dieb mehrere Stangen Zigaretten in seine Jackentasche steckte. Der Ladendieb wurde vorläufig festgenommen.(jb)

