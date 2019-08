Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Erneuter Einbruch in Kiosk

Bocholt (ots)

Bisher unbekannte Täter drangen in der Nacht zum Mittwoch gewaltsam in einen Kiosk auf der Schwartzstraße ein. Die Täter öffneten ein provisorisch gesichertes Fenster und erbeuteten Bargeld und auch Zigaretten. Bereits in der Nacht zum 20. Juli hatten es zwei 14-Jährige auf den Kiosk abgesehen. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (Telefon 02871 / 299-0).

