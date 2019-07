Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rauenberg (Rhein-Neckar-Kreis): Vollbrand eines Oldtimers.

Rauenberg (Rhein-Neckar-Kreis) (ots)

Am Samstag, 20.07.2019, gegen 16.50 Uhr wurde der Rettungsleitstelle mitgeteilt, dass im Bereich Suttenweg in Rauenberg ein Fahrzeug brennen würde. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Laut Aussage des Eigentümers fuhr dieser zuvor an einer in der Nähe befindlichen Tankstelle los und verlor kurz darauf Leistung, weshalb er anhielt. Das Heck fing an zu qualmen und kurz darauf an zu brennen. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen Porsche 356 Speedster Replica, Baujahr 1968, Wert ca. 40.000 EUR, welcher völlig zerstört wurde. Verletzt wurde niemand. Brandursache ist vermutlich ein technischer Defekt. Die weiteren Ermittlungen wurden durch das Polizeirevier Wiesloch aufgenommen.

